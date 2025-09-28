Habertürk
        Kayseri'den kısa kısa

        Kocasinan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu geri dönüşüm tesisi ile ekonomiye katkı sağladı.

        Kayseri'den kısa kısa
        Kocasinan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu geri dönüşüm tesisi ile ekonomiye katkı sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV tesislerinde toplanan ambalaj atıkları, pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kağıt ve karton kutu işlenerek geri dönüşüme kazandırıldı.

        Öte yandan 2019 yılında bitkisel ve elektronik atıkları toplamak üzere ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen bitkisel atık yağ toplama kutuları ve elektronik atık toplama noktaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık işleme şirketleri ile işbirliği içinde yürütüldü.

        - Talas'ta tarihi mahallelerde bakım ve onarım çalışması yapıldı

        Talas Belediyesi tarafından başlatılan "belediye mahallemizde" uygulaması kapsamında tarihi mahallelerde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Han, Harman ve Tablakaya mahallelerinde gerçekleştirilen sokak temizliği, yol onarımı, ağaç bakımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına 250’nin üzerinde personel, 60'tan fazla iş makinesiyle katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Han, Harman ve Tablakaya gibi tarihi mahallelerimizde yürüttüğümüz bu kapsamlı çalışmayla hem çevre düzenlemesini hem de altyapı ihtiyaçlarını elden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim için en büyük ödül. Belediyecilik sadece yol yapmak ya da çöp toplamak değil, yaşam kalitesini yükseltmektir. Biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

