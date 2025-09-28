Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu geri dönüşüm tesisi ile ekonomiye katkı sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV tesislerinde toplanan ambalaj atıkları, pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kağıt ve karton kutu işlenerek geri dönüşüme kazandırıldı.

Öte yandan 2019 yılında bitkisel ve elektronik atıkları toplamak üzere ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen bitkisel atık yağ toplama kutuları ve elektronik atık toplama noktaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık işleme şirketleri ile işbirliği içinde yürütüldü.

- Talas'ta tarihi mahallelerde bakım ve onarım çalışması yapıldı

Talas Belediyesi tarafından başlatılan "belediye mahallemizde" uygulaması kapsamında tarihi mahallelerde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Han, Harman ve Tablakaya mahallelerinde gerçekleştirilen sokak temizliği, yol onarımı, ağaç bakımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına 250’nin üzerinde personel, 60'tan fazla iş makinesiyle katıldı.