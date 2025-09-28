Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 22:06 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:06
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

        Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 60 Nurettin Korkmaz - Dk. 82 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tuci), Opoku, Furkan Soyalp (Dk. 90+3 Mehmet Eray Özbek), Benes, Cardoso, Onugkha

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic (Dk. 46 Koita), Oğulcan Ülgün (DK. 90 Onyekuru), Göktan Gürpüz (Dk. 66 Sinan Osmanoğlu), Dele-Bashiru, Franco, Niang (Dk. 82 Zuzek)

        Goller: Dk. 26 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Dk. 90+1 Tuci (Zecorner Kayserispor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 50 Koita, Dk. 70 Franco (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: DK. 19 Thalisson Dk. 71 Goutas (Gençlerbirliği), Dk. 22 Abdulsamet Burak, Dk. 71 Bilal Bayazıt, Dk. 75 Denswil, Dk. 83 Carole (Zecorner Kayserispor)

