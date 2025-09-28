Habertürk
        Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

        Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

        Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 23:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 23:17
        Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir kadına şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sanal devriyede bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin inceleme başlattı.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen G.B'nin (37) 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

        "Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

