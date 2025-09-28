Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının iyi bir performans sergilediğini ancak sonuç alamadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bugünkü sonucu kabullenmek hakikaten zor. Çünkü, duygularımızı bir kenara bırakırsak eğer, takımımız çok iyi performans sergiledi. Yüzde 72 topa sahip oldu. Kaleye çekilen 22 şut var. Normalde böyle bir maç oynadıktan sonra 4-0 kazanırsınız." dedi.

Rakiplerinin ilk şutunun gol olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:

"Rakibimiz sadece ilk yarıda 1 şut çekti. O da aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler. Ama takımımız, oyuncularım başını öne eğmediler. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Oyunu genel anlamda kontrol ettik. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi kendisi de 'takımın sahaya iyi bir performans koyduğunu' söyledi. Samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam takım olarak çalışabileceğim ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. Geçmişte kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. Ben konuştuğumuz zaman da bu takımı bu süreçten çıkaracağımıza hazır olduğumu söylemiştim. Benim işim bu. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. Duygularımızı, bir kenara bırakmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bugünkü neticeden dolayı bir hayal kırıklığına uğradılar. Onları anlayabiliyorum. Maç boyunca takımımızı çok pozitif bir şekilde desteklediler. Takım, elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Gol atmak adına maçın sonunda üç santrforla sahadaydık. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık ve bununla yaşayıp kabul etmek zorundayız."

- Hüseyin Eroğlu: "İstediğimiz performansı ortaya koyamadık" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da 9 kişiyle 1 puan almanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Maçın zor olacağını bildiklerini ama bu kadar zor geçeceğini tahmin etmediklerini dile getiren Eroğlu, "Geçen haftanın verdiği moralle kazandığımız bir maçtan sonra oyuncularımızla iyi bir hafta geçirmiştik. Ama ilk yarı oyuna bir türlü giremeyen oyuncularımız vardı. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık." diye konuştu. Yaptıkları pas hataları neticesinde rakiplerinin üzerlerine gelerek baskı oluşturduğunu anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bunların birçoğunda pas hatalarımız, yanlış tercihlerimiz ve topun bizde kalmamasıydı. Süreçte tabii ki yine de gol bularak öne geçtik. Savunmamız, kalecimiz Erhan'ın performansı gerçekten ilk yarıda iyiydi. Planımız aslında tutmuştu. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Rakibin de kazanmak için hamleler yapacağını, taraftarı önünde kazanmak isteyeceğini biliyorduk. Hamle şansımızı ikinci yarı kullanıp belki geçişten skoru lehimize daha da artırma fırsatı olabilirdi. Talihsiz bir kart yedik. Doğru bir karttı. 10 kişi kaldığımız an aslında biraz daha savunmada durmaya çalıştık. Alanları kapattık. 5-3-1'e döndük. Biraz daha koridorları kapatmak istedik. Rakibin kenarlardan geleceğini biliyorduk."