Kayseri'de kaçak silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, kente Hatay'dan silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.