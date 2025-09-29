Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 739 gram uyuşturucu, 268 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 295 gram Hint keneviri ile 2 tüfek, 27 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin lira ele geçirdi.

