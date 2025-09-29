Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

        Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        29.09.2025 - 10:13
        Kayseri'de bir haftada yakalanan 7 uyuşturucu zanlısı tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 739 gram uyuşturucu, 268 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 295 gram Hint keneviri ile 2 tüfek, 27 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin lira ele geçirdi.

        Düzenlenen 42 operasyonda, 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 7 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı

