Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, aday izciler için kamp düzenledi

        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, izciliğe yeni başlayan kız aday izciler için kısa süreli kulüp kampı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, aday izciler için kamp düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, izciliğe yeni başlayan kız aday izciler için kısa süreli kulüp kampı düzenledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı Kalender Cami mevkisinde 3 günlük kulüp kampı gerçekleştirildi.

        Kampta izcilere, kamp ateşi faaliyeti, balta bıçak kullanımı ve atıcılık gibi temel izcilik eğitimleri verildi.

        Milli ve manevi değerler eğitimi de verilen kampta, "Sumud Filosu"nu destekleme farkındalığı oluşturmak için katılımcıların kıyafetlerine turkuaz kurdele takıldı ve dua edildi.

        Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Özsarı, yeni kamplarda buluşmak için temennide bulunup dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        İsrail'in alıkoyduğu Abdulsamed Turan, Küresel Sumud Filosu'na katılmak içi...
        İsrail'in alıkoyduğu Abdulsamed Turan, Küresel Sumud Filosu'na katılmak içi...
        İncesu Rahim Ünal Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
        İncesu Rahim Ünal Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti bowling turnuvası düzenledi
        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti bowling turnuvası düzenledi
        Kayseri OSB araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
        Kayseri OSB araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
        Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde finalde
        Melikgazi Belediyesi, Avrupa Sosyal Hizmet Ödülleri'nde finalde
        Büyükşehir Belediyesi, KAYÜ'de eğitim görecek öğrencileri stantlarında bilg...
        Büyükşehir Belediyesi, KAYÜ'de eğitim görecek öğrencileri stantlarında bilg...