Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, aday izciler için kamp düzenledi
Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, izciliğe yeni başlayan kız aday izciler için kısa süreli kulüp kampı düzenledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı Kalender Cami mevkisinde 3 günlük kulüp kampı gerçekleştirildi.
Kampta izcilere, kamp ateşi faaliyeti, balta bıçak kullanımı ve atıcılık gibi temel izcilik eğitimleri verildi.
Milli ve manevi değerler eğitimi de verilen kampta, "Sumud Filosu"nu destekleme farkındalığı oluşturmak için katılımcıların kıyafetlerine turkuaz kurdele takıldı ve dua edildi.
Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Özsarı, yeni kamplarda buluşmak için temennide bulunup dua etti.
