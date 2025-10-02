Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, aday izciler için kamp düzenledi

Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Özsarı, yeni kamplarda buluşmak için temennide bulunup dua etti.

Milli ve manevi değerler eğitimi de verilen kampta, "Sumud Filosu"nu destekleme farkındalığı oluşturmak için katılımcıların kıyafetlerine turkuaz kurdele takıldı ve dua edildi.

Kampta izcilere, kamp ateşi faaliyeti, balta bıçak kullanımı ve atıcılık gibi temel izcilik eğitimleri verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı Kalender Cami mevkisinde 3 günlük kulüp kampı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.