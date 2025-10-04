Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Ağrı 1970 SK takım otobüsü Kayseri'de alt geçitte sıkıştı

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile pazar günü karşılaşacak olan Ağrı 1970 SK'nin takım otobüsü Kayseri'de alt geçide sıkıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 00:01 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:01
        Ağrı 1970 SK takım otobüsü Kayseri'de alt geçitte sıkıştı
        Nesine 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile pazar günü karşılaşacak olan Ağrı 1970 SK'nin takım otobüsü Kayseri'de alt geçide sıkıştı.

        Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yapan oyuncuları otele götüren 04 AS 250 plakalı otobüs, merkez Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'ndeki alt geçide sıkıştı.

        Araç, lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı alt geçitten kurtarıldı.

        Bu arada, otobüste yer alan oyuncular ve kafile, başka araçla otele geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

