Ağrı 1970 SK takım otobüsü Kayseri'de alt geçitte sıkıştı

Bu arada, otobüste yer alan oyuncular ve kafile, başka araçla otele geçti.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile pazar günü karşılaşacak olan Ağrı 1970 SK'nin takım otobüsü Kayseri'de alt geçide sıkıştı.

