Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde yol çalışması yapıyor

        Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ve Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta toplam 4000 ton asfalt kullanarak 3 bin 850 metre uzunluğunda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nde yol çalışması yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler'de ve Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta toplam 4000 ton asfalt kullanarak 3 bin 850 metre uzunluğunda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 58 mahallesiyle 600 bin nüfusuyla büyük bir ilçe olan Melikgazi'de her alanda hizmet gösteriyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Ulaşım ağını genişletmeye devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Rahat ve konforlu yollarla vatandaşlarımıza hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşım da önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta 1350 metre, Mimarsinan Mahallesi Maççalısı Küme Evler’de ise 2 bin 500 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Büyük çoğunluğu müstakil evlerden oluşan bu iki mahallemizi yeni yollarla buluşturuyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
        Kayseri'de "Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi" başladı
        Kayseri'de "Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi" başladı
        Başkan Büyükkılıç, Develi'de yeni terminal binasını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Develi'de yeni terminal binasını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Özgürlüğün simgesi yılkı atları Erciyes'te dörtnala koşuyor
        Özgürlüğün simgesi yılkı atları Erciyes'te dörtnala koşuyor
        Başkan Çolakbayraktar, "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında öğrencilerle...
        Başkan Çolakbayraktar, "Bir Dilim Mutluluk" projesi kapsamında öğrencilerle...