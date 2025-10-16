Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği etkinlikleri öncesinde kentte prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:36
        SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği etkinlikleri öncesinde kentte prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde prova uçuşu yaptı.

        SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

        SOLOTÜRK, 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamındaki gösteri uçuşunu 18 Ekim Cumartesi saat 14.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek.

