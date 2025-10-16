Habertürk
        Hacılar'da kentsel dönüşüm konutlarında sona gelindi

        Hacılar'da kentsel dönüşüm konutlarında sona gelindi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımında sona gelinen ve 552 konuttan oluşan TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Giriş: 16.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:11
        Hacılar'da kentsel dönüşüm konutlarında sona gelindi
        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapımında sona gelinen ve 552 konuttan oluşan TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, incelemeler sırasında yetkililerden bilgi aldı.

        Burada açıklamalarda bulunan Özdoğan, çevre düzenlemeleri, yeşillendirme çalışmaları, okul yolu ve bağlantı yollarının güvenli hale getirilmesi gibi konuları yerinde değerlendirdiklerini belirtti.

        Kış gelmeden bölgedeki tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Dere Boğaz Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarıyla bölgeyi modern bir görünüme kavuşturacağız. Ayrıca daha önce teslim ettiğimiz konutlardaki eksikliklerin giderilmesi ve yaşam konforunu artıracak düzenlemeler de eş zamanlı yürütülüyor. Kıştan önce teslim edilmesi planlanan 550 konutun çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Gördük ki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buralarda yuva sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza da şimdiden sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

