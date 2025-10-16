Habertürk
        Kick boks dünya şampiyonu öğrenciye okulunda konfetili sürpriz karşılama yapıldı

        Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda birinci olan lise öğrencisi Elif Ceren Uzunçakmak'a, Kayseri'deki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri sürpriz karşılama yaptı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:17
        Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda birinci olan lise öğrencisi Elif Ceren Uzunçakmak'a, Kayseri'deki okulunda arkadaşları ve öğretmenleri sürpriz karşılama yaptı.

        Selçuklu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uzunçakmak, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 7-12 Ekim arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 60 ve 65 kilogramda genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

        Şampiyona sonrası memleketine dönen Uzunçakmak, okuldaki arkadaşları ile öğretmenleri tarafından konfetiler ve alkışlar eşliğinde tezahüratlarla karşılandı.

        Uzunçakmak, AA muhabirine, çok çalıştığını ve bunun meyvesini aldığını söyledi.

        Okuluna şampiyon olarak dönmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Uzunçakmak, "Taşkent'te düzenlenen dünya kupasında 2 sıklette de şampiyon olmak nasip oldu. Sabah, akşam demeden hocalarımla çalıştık ve sonunda böyle güzel bir şampiyonluk nasip oldu." diye konuştu.

        Uzunçakmak, kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Okulun müdürü Alper Başkan da öğrencilerinin başarısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Öğrencimizle gurur duyduk." dedi.

