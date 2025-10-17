AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onay, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de 28 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı İsmail Onay'ın cenazesi toprağa verildi.
Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Onay'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi avlusuna getirildi.
Onay'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Yukarı Erkilet Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Onay'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, partililer, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
