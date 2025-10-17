Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onay, son yolculuğuna uğurlandı

        Kayseri'de 28 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı İsmail Onay'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onay, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de 28 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı İsmail Onay'ın cenazesi toprağa verildi.

        Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Onay'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi avlusuna getirildi.

        Onay'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Yukarı Erkilet Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Onay'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, partililer, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?

        Benzer Haberler

        7. Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı
        7. Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı
        Sarıoğlan'da ilkokul öğrencileri turşu kurma etkinliğinde buluştu
        Sarıoğlan'da ilkokul öğrencileri turşu kurma etkinliğinde buluştu
        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu
        Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu
        Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı
        Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı
        KAYSO 38 Erva Spor Okulu öğrencileri sürdürülebilir kalkınmayı öğrendi
        KAYSO 38 Erva Spor Okulu öğrencileri sürdürülebilir kalkınmayı öğrendi