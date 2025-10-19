Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişi otomobilde silahla vurularak öldürüldü

        Kayseri'de bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:38
        Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli, kimliği henüz bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yerli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

