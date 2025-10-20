Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 375,91 gram uyuşturucu madde, 67 uyuşturucu içerikli hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Düzenlenen 34 operasyonda, 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 12 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde

        Benzer Haberler

        Kayseri'de terör operasyonlarında 22 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 22 zanlı yakalandı
        İş insanını tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
        İş insanını tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
        Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Kayseri Bölge Sempozyumu düzenlend...
        Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Kayseri Bölge Sempozyumu düzenlend...
        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı öldü
        Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı öldü