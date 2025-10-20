Aliya İzetbegoviç, Kayseri'de anıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 22. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Aliya İzzetbegoviç'in hayatını ve mücadelesini anlatan özel bir video gösterimiyle başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İzzetbegoviç'in düşünce dünyasının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin özellikle de Kayseri'nin Bosna Hersek halkıyla güçlü bağ kurduğunu kaydetti.