Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın öldü

        Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın hayatını kaybetti.

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin (39) fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Keskin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Şüpheli F.K, otomobiliyle olay yerinden kaçarken yaklaşık 800 metre ileride trafik polisleri tarafından silahıyla yakalandı.

        Bu arada olay yerinde, ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkati çekti. Meliha Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        - Üniversiteden açıklama

        Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kampüste yaşanan menfur saldırı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

        Hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı temennisinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olayın ardından emniyet güçleri ve adli makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edilmekte olup, süreç tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir. Üniversitemiz yönetimi olarak olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği vermekteyiz. Bu elim olay yalnızca üniversitemizi değil, şehrimizi ve ülkemizi de derinden yaralamıştır. Rektörlüğümüz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeden gerekli tüm güvenlik tedbirlerini uygulamaya devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yönelmiş en büyük tehditlerden biridir. Kadına yönelik her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor, bu tür insanlık dışı eylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erciyes Üniversitesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        DHKP-C'nin talimatıyla açlık grevi yapan 2 şüpheli tutuklandı
        DHKP-C'nin talimatıyla açlık grevi yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Pınarbaşı'ndaki altyapı çal...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Pınarbaşı'ndaki altyapı çal...
        Başkan Büyükkılıç'tan 3. Gastronomi Günleri'ne davet
        Başkan Büyükkılıç'tan 3. Gastronomi Günleri'ne davet
        Kayseri'de 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı başladı
        Kayseri'de 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı başladı
        Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü...
        Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü...
        Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü
        Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü