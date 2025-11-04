Kayseri'de trafik kazasında ölen 14 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Buğlem Berra Alptekin'in naaşı, cenaze töreni için merkez Kocasinan ilçesindeki Hacı Ömer Tarman Camisi'ne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.