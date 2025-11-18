Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kursiyerler Bir Fırça Bir Düş Sergisi'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Kent Atölyesi Resim Sanat Eğitimi kursiyerleri, Bir Fırça Bir Düş Sergisi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:08
        Kayseri'de kursiyerler Bir Fırça Bir Düş Sergisi'ni ziyaret etti
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Kent Atölyesi Resim Sanat Eğitimi kursiyerleri, Bir Fırça Bir Düş Sergisi'ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kursiyerler, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde açılan resim sergisini gezdi.

        Sergi, ziyaretçilere hayal gücü ve estetiğin iç içe geçtiği bir atmosfer sundu.

        Sanatseverlerin beğenisini toplayan sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren galeride ziyaretçilerini 5 gün boyunca ağırladı.

