Kayseri'de görme engelli kişiye yolun karşısına geçerken polis yardım etti

Kocasinan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek için bekleyen görme engelli kişiyi fark eden polis memuru, trafikte kırmızı ışığın yanmasının ardından koluna girdiği engelli bireyi güvenli şekilde karşıya geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.