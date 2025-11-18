Kayseri'de görme engelli kişiye yolun karşısına geçerken polis yardım etti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli kişiye polis memuru koluna girerek yardımcı oldu.
Kocasinan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek için bekleyen görme engelli kişiyi fark eden polis memuru, trafikte kırmızı ışığın yanmasının ardından koluna girdiği engelli bireyi güvenli şekilde karşıya geçirdi.
Görme engelli birey, polis memuruna teşekkür ettikten sonra bölgeden ayrıldı.
