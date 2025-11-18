Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:47
        GÜNCELLEME - Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde Hayrullah E. (61) ile oğlu F.A.E. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.A.E, babasını bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Hayrullah E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kent merkezinde bir işletmenin çatısında yakalandı.

        Öte yandan baba Hayrullah E'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

