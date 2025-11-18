GÜNCELLEME - Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
Kayseri'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde Hayrullah E. (61) ile oğlu F.A.E. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, F.A.E, babasını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Hayrullah E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kent merkezinde bir işletmenin çatısında yakalandı.
Öte yandan baba Hayrullah E'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
