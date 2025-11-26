Kayseri'de dilencinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı

Denetimde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 12 bin 200 lira para çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami'nin kadınlar bölümünde dilencilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Kayseri'de camide dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı.

