Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de dilencinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı

        Kayseri'de camide dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de dilencinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de camide dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 12 bin 200 lira çıktı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami'nin kadınlar bölümünde dilencilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

        Denetimde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 12 bin 200 lira para çıktı.

        Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

        Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Zabıta'dan dilencilere geçit yok: 12 bin 200 TL ele geçirildi
        Büyükşehir Zabıta'dan dilencilere geçit yok: 12 bin 200 TL ele geçirildi
        Talas Belediyesi'nden Osmanlı Evi'nde güvenli telefon kullanımı eğitimi
        Talas Belediyesi'nden Osmanlı Evi'nde güvenli telefon kullanımı eğitimi
        Kayaların içine kurulan 2 bin yıllık "Öksüt Kalesi" zamana direniyor
        Kayaların içine kurulan 2 bin yıllık "Öksüt Kalesi" zamana direniyor
        Bünyan'da Gazze ve Doğu Türkistan için düzenlenen hayır panayırına yoğun il...
        Bünyan'da Gazze ve Doğu Türkistan için düzenlenen hayır panayırına yoğun il...
        Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde devir teslim töreni gerçekleşti...
        Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde devir teslim töreni gerçekleşti...
        Başkan Özdoğan, fidan dikim etkinliğine katıldı
        Başkan Özdoğan, fidan dikim etkinliğine katıldı