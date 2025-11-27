Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölen uzman çavuş ve eşinin cenazeleri Kayseri'de defnedildi

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş ve eşinin cenazeleri, memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:58
        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ölen uzman çavuş ve eşinin cenazeleri Kayseri'de defnedildi
        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuş ve eşinin cenazeleri, memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

        Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ramazan Dalyak'ın (28) naaşı, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen askeri törenin ardından Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Gültepe köyüne getirildi.

        Öğle vakti Gültepe Mezarlığı'nda düzenlenen törenle Dalyak'ın cenazesi defnedildi.

        Törene, Dalyak'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Dalyak'ın hamile olduğu öğrenilen eşi Elmas Dalyak'ın (20) cenazesi ise ailesinin isteği üzerine Kayseri'nin Talas ilçesindeki Mengücek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ramazan Dalyak idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, dün kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, sürücü olay yerinde, eşi Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

