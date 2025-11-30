Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erken teşhisle akciğer kanserini yenen hasta, tek akciğerle yaşamını sürdürüyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de erken teşhisle akciğer kanserini yenerek 52 yıldır kullandığı sigarayı bırakan Remzi Çelik, yaşamını tek akciğerle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:23
        Erken teşhisle akciğer kanserini yenen hasta, tek akciğerle yaşamını sürdürüyor
        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de erken teşhisle akciğer kanserini yenerek 52 yıldır kullandığı sigarayı bırakan Remzi Çelik, yaşamını tek akciğerle sürdürüyor.

        İki çocuk babası 62 yaşındaki Çelik, 2 yıl önce kuru öksürük şikayetiyle aile hekimine başvurdu. Şikayeti azalmayan Çelik, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde muayene oldu.

        Yapılan tetkiklerin ardından sağ akciğerinin bütününü kaplayan 8 santimetrelik kitle tespit edilen Çelik'e kanser teşhisi konuldu.

        Çelik'in durumu hakkında onkoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları ortak değerlendirme yaparak hastanın ameliyat olmasına karar verildi.

        Başarılı operasyonun ardından sağ akciğeri kitleyle tamamen alınan Çelik, 52 yıldır kullandığı sigarayı bırakarak yeni bir hayata başladı.

        Remzi Çelik, AA muhabirine, hastaneye başvurmadan önce kuru öksürüğün arttığını ve kilo kaybı yaşadığını söyledi.

        Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir'in kendisini göğüs cerrahına yönlendirdiğini anlatan Çelik, "Eşime, 'Hastamız üzülmesin, biz söyleyemiyoruz, siz de söylemeyin kanser olduğunu' demişler. Hocalarımdan Allah razı olsun. Ameliyat oldum, 15 gün hastanede yattım ve evime döndüm." dedi.

        - "52 sene sigara içtim, içtiğime de pişmanım"

        Çelik, doktorların uyarısı üzerine 4 ay kimseyle görüşmediğini belirterek, 4 ay kemoterapiye geldiğini ve sağ akciğeri olmadan hayatına devam ettiğini söyledi.

        Kendisini iyi hissettiğini ancak nefes darlığı yaşadığını anlatan Çelik, "Hastanenin önünde bir paket sigarayı kırdım ve attım. 'Artık içmiyorum' dedim. Allah'a çok şükür bugüne kadar da ağzıma vurmadım. İki yıldır sigara içmiyorum. Sigara içenlerin yanında da durmuyorum. 52 sene sigara içtim, içtiğime de pişmanım. Gençlere de tavsiyem içmesinler. Beni akciğer kanserine düşürdü. Çok şükür akciğer kanserini de yendim." diye konuştu.

        - "Tek akciğerle yaşama tutunabildi"

        Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fatma Özdemir de yaptıkları tetkiklerde Remzi Çelik'in sağ akciğerinin büyük bir kısmını kaplayan 8 santimetrelik kitle tespit ettiklerini söyledi.

        Erken teşhisin önemine dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

        "Remzi amca bize 2 yıl önce öksürük şikayetiyle geldi. Biz de sigara içen bir hasta olduğu için ileri tetkik yaptık ve sağ akciğerinde bir kitle tespit ettik. İleri tetkiklerimiz sonucunda kitle erken evredeydi. Herhangi bir yere yayılımı yoktu ve bu hasta için büyük bir şanstı. Dolayısıyla konsey kararıyla cerrahlarımız ve onkologlarımızla görüşerek hastamız için ameliyat kararı verdik. Hem erken teşhis olması hem ameliyat edilebilir olması nedeniyle hastamız çok kısa sürede sağlığına kavuştu. Başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ akciğeri yok şu anda. Tek akciğerle yaşama tutunabildi. Günlük işleri ve aktivitelerini rahatlıkla oksijeni düşmeden ve solunum kaybı yaşamadan yerine getirebiliyor. Remzi amca kanseri yenerek sağlığına kavuştu."

        Akciğerin karaciğer gibi kendini yenilemediğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Hastamızın sağ akciğerindeki kitle ana damarını tuttuğu ve eğilim olduğu için o tarafı cerrahlarımız tamamıyla aldılar. Akciğerimizin sağ tarafında 3, solda da kalpten dolayı 2 lobumuz (akciğerin kendine özgü hava yolu arteri ve venöz drenajı olan bir bölümüdür) var. Hastamızın sağ akciğerindeki 3 lobu tamamıyla çıkartıldı, şu an orası bir hava boşluğu şeklinde. Sol tarafındaki 2 lobuyla idare edip edemeyeceğini görmek için hastanın hem oksijen değerlerine hem de solunum fonksiyon testlerine ameliyat öncesi ve sonrası baktık. Cerrahlarımız da ameliyat sonrası sol akciğerinin yeteceğini düşünmeselerdi daha farklı işlemlere giderdik. Sol akciğerindeki 2 lobla oksijeni düşmeden günlük işlerini devam ettirebilecek şekilde yaşıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

