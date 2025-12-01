Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
