        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 09:35 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:35
        Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

