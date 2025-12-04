Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de doktorlar tekerlekli sandalyede engelli sporcularla basketbol maçı yaptı

        Kayseri Şehir Hastanesi doktorları, tekerlekli sandalyeye bağlı sporcuları daha iyi anlamak için tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:26
        Kayseri'de doktorlar tekerlekli sandalyede engelli sporcularla basketbol maçı yaptı
        Kayseri Şehir Hastanesi doktorları, tekerlekli sandalyeye bağlı sporcuları daha iyi anlamak için tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı.

        Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde yürütülen ve fiziksel engelli bireylerin engel türü ve fonksiyonel seviyelerine göre bilimsel ölçme, değerlendirme yöntemleriyle analiz edilmesi, uygun oldukları paralimpik spor branşlarının belirlenmesi ve doğru yönlendirme yapılmasını sağlayan TÜBİTAK projesi kapsamında Fizik Tedavi Hastanesi altındaki spor salonunda basketbol maçı yapıldı.

        Maçta, doktorlar, basketbol branşına yönlendirilen engelli sporcularla karşı karşıya geldi.

        Karşılaşma, ampute sporcuların 22-14 üstünlüğüyle sona erdi.

        Müsabakayı izleyen Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, yaptığı açıklamada, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının engelli bireylerin hayatı nasıl deneyimlediğini ve engelleri nasıl aştığını bizzat deneyimlemelerini istediklerini ifade etti.

        Hatay'da üzerine kayısı ağacı düşmesi sonucu belden aşağısı felç kalan ve basketbol branşında ilerleyen İsmail Kurt ise doktorların kendilerini anlamak için tekerlekli sandalyeye oturarak maç yapmalarından mutluluk duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

