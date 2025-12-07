Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Milletvekili Çopuroğlu Meclis'te Kayseri'den gelen öğrencileri misafir etti

        AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den gelen 76 öğrenciyi TBMM'de ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 09:06 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletvekili Çopuroğlu Meclis'te Kayseri'den gelen öğrencileri misafir etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Kayseri'den gelen 76 öğrenciyi TBMM'de ağırladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu, yakın zamanda vefat eden hayırsever Ramazan Büyükkılıç'ın ismini taşıyan okul ile Abdullah Gül Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri TBMM'de misafir etti.

        TBMM'nin çalışma düzeni hakkında bilgi edinen öğrenciler, komisyon ve genel kurul süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

        Ziyaret boyunca öğrencilere eşlik eden Çopuroğlu, gençlerin devlet işleyişini yerinde görmesinin önemine dikkati çekerek, "Bugün de geleceğimizin teminatı olan 76 öğrenci kardeşimizi gazi Meclis'imizde ağırladık. Bu bilinçle onların ufkunu açacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Kataloglu dolandırıcılar kıskıvrak
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        Bill Gates: Olağanüstü bir dönüm noktası fırsatı
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indiler: 2 gözaltı Darp e...
        Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indiler: 2 gözaltı Darp e...
        Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zor...
        Kaza yapan alkollü sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zor...
        Erciyes 38 FK deplasmanda kaybetti Kilis 1984 A.Ş: 3-Erciyes 38 FK: 1
        Erciyes 38 FK deplasmanda kaybetti Kilis 1984 A.Ş: 3-Erciyes 38 FK: 1
        Kayserispor son 2 maçta 4 puan topladı
        Kayserispor son 2 maçta 4 puan topladı
        Laszlo Benes gollerine devam ediyor
        Laszlo Benes gollerine devam ediyor
        Gökyüzünde görsel şölen: Lunar Corona görüntülendi
        Gökyüzünde görsel şölen: Lunar Corona görüntülendi