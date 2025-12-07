Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş yeri inşaatından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:06
        Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş yeri inşaatından düşen işçi yaralandı.

        Fevzioğlu Mahallesi'nde, inşaat işçisi D.T. (45) yapımı süren 3 katlı iş yerinin birinci katından dengesini kaybederek zemine düştü.

        Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi.

        Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

