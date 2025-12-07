Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş yeri inşaatından düşen işçi yaralandı.
Fevzioğlu Mahallesi'nde, inşaat işçisi D.T. (45) yapımı süren 3 katlı iş yerinin birinci katından dengesini kaybederek zemine düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi.
Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
