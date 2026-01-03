GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.

