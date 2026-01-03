Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 03.01.2026 - 13:17
        GÜNCELLEME - Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

