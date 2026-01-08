Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemede bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce 110 milyon lira maliyetle faaliyete geçirilen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, tesisteki kütüphane ve spor salonunu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kayseri’yi kütüphaneler şehri haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirten Büyükkılıç, gençlere kütüphanelere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

        Ayrıca sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren vatandaşların ilgilerinin de kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezlerinin sadece bulundukları mahalleye değil, tüm şehre değer kattığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        Suriye: Bugün SDG'ye saldıracağız
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Guendouzi yola çıktı geliyor!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        ABD, Venezuela petrolüne ilişkin planını açıkladı
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü

        Benzer Haberler

        Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye'ye damga vurdu
        Kayseri, akıllı şehircilikte Türkiye'ye damga vurdu
        Zecorner Kayserispor'da yeni transferler kampa katıldı
        Zecorner Kayserispor'da yeni transferler kampa katıldı
        Kayseri'de müzedeki ve kazı çalışmalarında bulunan eserler konservasyon lab...
        Kayseri'de müzedeki ve kazı çalışmalarında bulunan eserler konservasyon lab...
        Camikebir'deki dönüşüme Kent Konseyi'nden inceleme
        Camikebir'deki dönüşüme Kent Konseyi'nden inceleme
        Osmanlı Kültür Sokağı'na çevre temalı yeni müze
        Osmanlı Kültür Sokağı'na çevre temalı yeni müze
        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı