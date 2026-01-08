Başkan Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemede bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce 110 milyon lira maliyetle faaliyete geçirilen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, tesisteki kütüphane ve spor salonunu inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri’yi kütüphaneler şehri haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirten Büyükkılıç, gençlere kütüphanelere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren vatandaşların ilgilerinin de kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezlerinin sadece bulundukları mahalleye değil, tüm şehre değer kattığını kaydetti.