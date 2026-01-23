Habertürk
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kar nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı

        Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:24
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kar nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı
        Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.


        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yolları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına kapandı.

        Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Ayrıca, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan tüm yolların trafiğe açıldığı, kapalı herhangi bir yolun bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

