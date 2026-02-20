Kayserispor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Zecorner Kayserispor, 22 Şubat Pazar günü saat 13.30'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.