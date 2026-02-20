Kayserispor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.



Kayserispor, Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



​​​​​​​Zecorner Kayserispor, 22 Şubat Pazar günü saat 13.30'da RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek.

