Kültür ve Sanatın Merkezi Kapılarını Açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kayseri Kalesi’ni kültür ve sanatın merkezi haline getiriyor. Kayseri Kalesi’nde bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek programla Kayseri Kalesi’nde yapılan çalışmaları tanıtacak. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nin resmi açılışını ise Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

MÜZE KENT’E YAKIŞAN YATIRIM

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin taşıdığı değerlerle adeta müze kent konumunda bulunduğunu ve Cumhuriyet Meydanı’nda beş medeniyetin izlerinin görülebildiğini söyledi. Kayseri Kalesi’nin en önemli tarihi değerlerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu önemli değerin artık şehrimize müze ve kültür sanat merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti.

Kayseri Kalesi’nde başta restorasyon olmak üzere çok önemli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Tarihi Kayseri Kalesi’nin kültür sanat merkezi haline getirilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Arkeoloji Müzemiz kale içindeki yeni ve modern müze alanına taşındı. Artık Kültepe’de çıkarılan önemli eserlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine Kayseri Kalesi’nde sergilenebilecek. Kayseri Kalesi’nin içerisinde bodrum ve asma katlarında yapılan Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültürsanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanları bulunacak. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’ni 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de düzenleyeceğimiz programla tanıtacağız. Kalemizin resmi açılışını ise Ekim ayında şehrimize teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak” dedi.

Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Namık Kemal Bilgin, Tuğba Çimencan ve İlyas Yalçıntaş tarafından konserler verilecek. Tanıtım programında ayrıca sürpriz etkinlikler ile ikramlar yer alacak.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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