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Başkan Kuzkale; veteriner hekim ve sağlık teknikerine yapılan saldırıyı kınadı

İHA

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) Şube Başkanı Murat Kuzkale; geçtiğimiz günlerde görevden dönen veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerinin hayvancılık işletmesi sahipleri tarafından uğradıkları saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Başkan Kuzkale; veteriner hekim ve sağlık teknikerine yapılan saldırıyı kınadı

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) Şube Başkanı Murat Kuzkale; geçtiğimiz günlerde görevden dönen veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerinin hayvancılık işletmesi sahipleri tarafından uğradıkları saldırıyı kınadıklarını açıkladı.
Kocasinan Orman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde açıklama yapan TOÇBİRSEN Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, geçtiğimiz günlerde veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerinin görev dönüşü yemek yedikleri bir mekanda hayvancılık işletmesi sahibi birkaç kişi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını söyledi. Saldırıyı kınadıklarını ve sendika üyelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kuzkale; "23 Eylül Pazartesi günü hayvan sağlığı ile ilgili aşılama işinden dönen bir veteriner hekim ve bir veteriner sağlık teknikeri üyemiz, görev dönüşü yemek yedikleri bir mekanda hayvancılık işletmesi sahibi birkaç kişi tarafından sözlü, küfürlü ve fiili saldırıya maruz kalmıştır. Konu ve içeriği her ne olursa olsun karar verici merciiler idare ve yargıdır. Dolayısıyla hiç kimse kendini idarenin ve yargının yerine koyarak hüküm veremez, görevi ile alakalı bir konudan dolayı memuru darp edemez, hakaret edemez. Bu saldırılar ilk değil, daha önce birçok şehrimizde meslektaşlarımız bu tür saldırılara maruz kaldılar Aralarında yaralananlar hatta hayatını kaybedenler oldu. Maalesef ki diğer kurumlarda olduğu gibi veteriner sağlık hizmetinde çalışan, gıda denetiminde görev yapan arkadaşlarımıza da şiddet uygulanmaktadır. Buradan; şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirterek yaşanan bu olayı kınıyoruz. Biz; hizmet kolumuzun en büyük ve yetkili sendikası olarak hizmet kolumuzda çalışan tüm personelimizin haklarının korunması konusunda her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYSERİ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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