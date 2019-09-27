Kayseri'de, Diyarbakır'daki annelere destek sürüyor

Diyarbakır'da annelerin HDP İl Binası önünde sürdükleri nöbete, Kayseri'deki annelerin desteği sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Erciyes Kadın Platformu üyesi bir grup anne, Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde terör örgütü PKK'dan evlatlarını almak için nöbet tutan annelere destek verdi. Ellerinde 'Anaların sessiz çığlıkları vicdanlarınıza sesleniyor', 'Diyarbakır'daki annelerin yanındayız' yazılı dövizler taşıyan anneler, çocukların ailelerine geri verilmesini istedi.

Burada Erciyes Kadın Platformu adına bir konuşma yapan Rabia Öçalan, "Çocukları kandırılarak PKK'ya kaçırılan yanık annelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki oturma eylemi başlayalı 27 gün oldu. Çocuk yaşta masum birer insan evladı iken akıl almaz vaatler ile kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarının acılı annelerinin eylemine ülkemizin birçok bölgesinden olduğu gibi yurtdışından da binlerce sivil toplum kuruluşu, sanatçı, siyasetçi, kanaat önderi ve sivil insanımız ziyaret ederek destek veriyor. Eyleme katılan, yüreği evlat hasreti yanan annelerin sayısı İran ve diğer ülkelerden gelenlerle birlikte 50'yi aşmış bulunuyor. Çocuklarını almadan gitmemeye kararlı annelere ülkemizin tamamından sivil toplum kuruluşlarının hanım komisyonları da büyük destek vermiş bulunuyor. Kandırılarak dağa kaçırılıp eline silah verilerek çatışmaya zorlanan çocukların tamamı 18 yaşından küçük, muhakeme gücü gelişmemiş çocuklardır. HDP ve PKK çocuk yaşta insanları silahlı çatışmalara girdirmekle uluslararası savaş suçu da işlemeye devam ediyor" dedi.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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