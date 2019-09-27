İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.

Süper Lig 6.haftasında Konyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 eksik var. Geride kalan 5 haftada 3 beraberlik 2 yenilgi alan Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi bu hafta yine oynayamayacak.

Takımdan ayrı çalışan Artem Kravets ile Şamil Çınaz'ın 12 haftadan hazır hale gelebileceği Alpay'ın ise ligin ikinci yarısına hazır hale gelmesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hasta olmasına rağmen forma giyen Pedro Hernique'nin ise rahatsızlığının tamamen geçti ve forma giyebilecek.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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