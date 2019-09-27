Kayserispor yarın gidecek

İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına yarına gidecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için yarın saat 10.00'de karayolu ile Konya'ya gidecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor, son antrenmanını yarın Konya'da yapacak ve ardından kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı kırmızılı takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi yer almayacak.

Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayseripor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Batuhan Gültek.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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