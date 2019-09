Off-Road tutkunlarından 4x4'lük zirve

OffRoad meraklıları Erciyes’in zorlu volkanik arazisine meydan okuyarak araçlarla 3 bin 400 metreye tırmandı.

Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel kamp, antrenman, dağ ve tabiat sporları üssü olarak adrenalin ve macera tutkunların dikkatlerini üzerine çeken Erciyes Dağı, arazi araçları ile doğada zor koşullarda araç süren offroad meraklılarının yörüngesine girdi.

Zorlu volkanik arazi şartları, etrafındaki engebeler ile her türlü ekstrem sporları için uygun şartlara sahip olan Orta Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes 3 bin 917 metre zirvesi ile meraklılarının ayaklarını yerden kesiyor.

Erciyes A.Ş. ve Antalya OffRoad ve Motor Sporları Kulübü organizasyonu ile Erciyes Dağı’nda buluşan macera severler zirvede offroad heyecanı yaşadı.

Antalya OffRoad Motor Sporları Kulübü Başkanı Erol Karagöz, “Antalya’daki offroad meraklıları olarak Erciyes’te unutulmaz bir sürüş keyfi yaşadık. Burası müthiş arazi şartlarına sahip. Görkemli Erciyes’in zirvesinde bu sporu yapmak gerçekten bizler için bir ayrıcalık oldu. Türkiye’deki tüm offroad meraklılarının da burayı mutlaka deneyimlemelerini isteriz. Bu spor dalına gönül vermiş olan tutkunlara Erciyes Dağı’ndaki bu imkanları da elimizden geldiğince anlatacağız. Umarız ileriki zamanlarda motor sporlarını Erciyes’teki eşsiz doğal parkur ortamında yapacağımız yarışlar ile taçlandıracağız” dedi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da, “Bütün gayretimiz Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da alternatif sporun yapıldığı spor merkezi olarak dört mevsim Kayseri’nin ve ülkenin hizmetinde tutmak. Çok şükür hedeflerimize her yıl bir yenisini ekleyerek ilerliyoruz. Bugün Erciyes; zirve tırmanışı, yürüyüş, bisiklet çadır kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler için güzel bir mecra haline geldi. Dağımız motor sporları için de çok zengin imkanlar sunuyor. Antalya’dan gelen offroad tutkunları burada volkanik arazide sürüş yaparak 3 bin 400 metreye tırmandılar. Bu bir nevi yapacağımız yarışlar için bir başlangıç oldu. Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Her alanda bir üs olan Erciyes Dağı, offroad merkezi de olacak inşallah. Ülkemizdeki tüm offroad meraklılarını da buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.