Babasının katilini görünce gözyaşlarına boğuldu

Kayseri’de, 2013 yılında gürültü konusu yüzünden çıkan tartışmada, komşusunu av tüfeği ile öldüren, komşu oğlunu da yaralayan ve 17 yıl 8 ay hapis cezası alan sanığa verilen ceza, olay yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. 6 yıl sonra yeniden görülen davada, olayda yaralanan genç, babasını öldüren sanığı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Olay, 16 Temmuz 2013 günü Karacaoğlan Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşu oldukları öğrenilen 45 yaşındaki Halil İ.Ş. ile 23 yaşındaki Ahmet H. arasında gürültü konusu yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Ahmet H., av tüfeği ile 4 el ateş ederek Halil İbrahim Şen’i ağır yaraladı. Ağır yaralı olan Halil İ.Ş. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda Halil İ.Ş.’nin o dönem 12 yaşında olan oğlu E.Ş. de yaralandı. Olay sonrasında yakalanarak nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet H. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2014’te görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Ahmet H’ye 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra mahkeme, sanığın olayı yoğun tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan oy çokluğu ile 15 yıl, 'kasten adam yaralama' suçundan 20 ay, silahla tehdit suçundan ise 1 yıl 12 gün olmak üzere, toplam 17 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası verdi.

Şikayetçi avukatı tarafından Yargıtay Ceza Dairesi’ne itiraz edilen karar sonrası, Yargıtay, davayı usulen, keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan sanık Ahmet H. ile şikayetçi mağdur E.Ş. ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkeme tarafından olay yerinde yeniden keşif yapıldığı, bilir kişi raporunda yakın mesafeden hedef gösterilerek ateş edildiği öğrenildi.

O dönem 12 yaşında olan E.Ş. (18) aradan geçen 6 yıl sonra babasını öldüren sanığı görünce göz yaşlarını tutamadı. E.Ş. “Uzun zaman geçti, olayı tam olarak hatırlamıyorum” derken, tutuklu sanık Ahmet H. ise “Huzurunuza tekrar gelmekten dolayı üzgünüm, pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmet H.’ye mağdur E.Ş.’ye yönelik ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay sanığa maktul Halil İ.Ş.’ye yönelik ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl, silahla tehdit suçundan ise 1 yıl 12 gün hapis cezasını onamıştı. Şikayetçi avukatı bu kararı yine istinafa taşıyacaklarını söyledi.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.