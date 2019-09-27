'Geleceğim Mesleğim Projesi' tüm hızıyla devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 eğitim öğretim yılı süresince belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında, Orta Anadolu Kalkınma Ajans ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde planlanan proje faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz haftaki Teknofest Fuarına yapılan teknik gezinin ardından, Kayseri ve ilçelerindeki tüm meslek lisesi müdürlerinin katılımı ile; insan kaynakları kapasite arttırımı, eğitimde akreditasyon, süreç yönetimi, liderlik ve kalite güvence sistemi konularında bir dizi eğitim organizasyonu düzenlendi. Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi koordinasyonunda yürütülen ve 23 Eylül 2019 tarihinde başlayan eğitimin kapanış toplantısı 27 Eylül 2019 tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığındaki 43 yıllık tecrübeleri eşliğinde Meslek Lisesi Müdürleri ile bir araya gelen eğitmen Çetin Erturan, devlet okullarındaki başarı örneklerini ve daha etkileşimli bir okul yönetimi anlayışını eğitimci meslektaşları ile paylaştı. Erturan; ORAN ve milli eğitim yetkililerine “Eğitimde Akreditasyon ve Etkin Okul Modeli” kitabını hediye etti.

'Geleceğim Mesleğim Projesi', önümüzdeki haftalarda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek okullarda, çok sayıdaki gruba ORAN tarafından verilecek olan proje yazma eğitimleri ile devam edecek.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:51

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