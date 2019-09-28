Kazım Karabekir'de dönüşüm devam ediyor 2 bloktan oluşan 99 konut ile 9 dükkanın temeli atıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kazım Karabekir Mahallesinde başlatılan çalışma için 2 blokta 99 konut ile 9 dükkânın temelinin düzenlenen tören ile atıldığını söyledi.

Kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenine AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti il ve ilçe başkanları, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, mesleki oda ve dernek başkanları, belediye birim müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Semt halkının kentsel dönüşüm istediklerini; bu projeye sahip çıktıklarını ve birçok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Bugün Kazım Karabekir Mahallesinde 2 bloktan oluşan 99 daire ile 9 dükkânın temelini atıyoruz. TÜİK verilerine göre emlak değeri açısından ilk sıralardayız. Bu da yatırımlarımızın yerinde ve zamanında yapıldığının en büyük göstergesidir. Kazım Karabekir Mahallesinde bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişim sağlanmıştır. Şimdiye kadar bu semtte 39 blokta 1988 daire inşa ettik. Bu iki blok ile Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşümü noktalıyoruz. Darısı Anbar ile Küçükali semtlerine. Kentsel dönüşüm için sadece binaları yenilemiyoruz. Bu alanlara semt pazaryeri ile çok amaçlı parklar, ibadethaneler, işyerleri ve sosyal tesisler de yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak yapılan bu çalışmalar ile mahallenin adeta yenilendiğini ve sonuçlarının ise ekonomik, sosyal, çevresel gibi birçok konuyu kapsadığını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, konuşmasında iki yıl önce temeli atılan konutlarda şu anda ailelerin sevdikleri ile birlikte sıcacık yuvalarında oturmalarının kendilerini duygulandırdığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, konuşmasında “Bugün de Kayseri belediyeciliği örnek bir belediyecilik sergilemektedir. Kalitesi düşük yapılardan yaşam kalitesi daha yüksek daha modern ve konforlu binalar inşa edilmektedir. Melikgazi Belediyesi’nin geleceğe yatırım yapmaktadır. 20 yıl önce gecekondu olan semtler şimdi prestijli semtlere dönüşmektedir. Yeni bir belediyecilik modeli oluşturan ve örnek gösterilen Türkiye’de Referans Belediye olarak bilinen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu kutluyorum” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını belediye yatırımların özel sektör yatırımlarını hem teşvik ettiğini hem de örnek olduğunu belirtti.

Temel ama töreni sonrası katılımcılara keşkül ve tantuni ikramında bulunuldu.

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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