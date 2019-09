Uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; M.E., H.K., M.U., B.C., E.S., S.Ö., N.S.B., M.M.D., İ.Y. G.D., S.D., Ö.C.Ş., V.D., A.M., M.Y., M.K. ve A.B. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 5 parça halinde toplamda 12.55 gram Metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 1.20 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 7.00 gram Esrar, 1 parça halinde toplamda 0.50 gram Eroin ve 1 Adet Captagon hap ele geçirildi.

Yakalanan 16 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, 1 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı.

