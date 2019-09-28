Konyaspor Kayserispor 25.randevuda

Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper lig tarihinde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Konyaspor ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaştı. 9 maç berabere biterken İstikbal Mobilya Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 8 kez kazandı. Bu maçlarda Konyaspor 26 gol atarken Kayserispor ise 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında en farklı galibiyetler 30'lık sonuç oldu. Her iki takımın da birbirine karşı 30'lık galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maçta gol sesi çıkmadı.

Konya’da oynanan 12 Süper Lig maçında ev sahibi ekip 6 kez kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise 2 kez kazandı. 4 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, deplasmanda 20102011 ve 20182019 sezonunda galip geldi. Her iki maçın da skoru sarı kırmızılılar lehine 10 sonuçlanmıştı. Konya'daki 12 maçta ev sahibi ekip, 13 gol atarken Kayserispor ise 5 gol atabildi. Konyaspor, sahasında oynadığı maçların 4'ünde gol atma başarısı gösteremezken, Kayserispor ise 7 maçta rakibine gol atamadı. Konyaspor, 3 maçta 1'den fazla gol atarken, Kayserispor ise rakibine Konya'da bir maçta 1'den fazla gol atamadı.

Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan 24 Süper Lig maçı ve bu maçlarda sonuçlar şöyle:

2018/2019 KonyasporKayserispor 01

2018/2019 KayserisporKonyaspor 02

2017/2018 KonyasporKayserispor 20

2017/2018 KayserisporKonyaspor 21

2016/2017 KayserisporKonyaspor 21

2016/2017 KonyasporKayserispor 10

2015/2016 KonyasporKayserispor 10

2015/2016 KayserisporKonyaspor 11

2013/2014 KonyasporKayserispor 30

2013/2014 KayserisporKonyaspor 00

2010/2011 KayserisporKonyaspor 13

2010/2011 KonyasporKayserispor 01

2008/2009 KayserisporKonyaspor 11

2008/2009 KonyasporKayserispor 00

2007/2008 KayserisporKonyaspor 30

2007/2008 KonyasporKayserispor 11

2006/2007 KayserisporKonyaspor 21

2006/2007 KonyasporKayserispor 11

2005/2006 KonyasporKayserispor 10

2005/2006 KayserisporKonyaspor 10

2004/2005 KonyasporKayserispor 31

2004/2005 KayserisporKonyaspor 22

1992/1993 KonyasporKayserispor 00

1992/1993 KayserisporKonyaspor 11

KAYSERİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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