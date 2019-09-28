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Mehmet Özhaseki:”Rant uğruna tabiatla kavga ediliyor ama tabiatla kavga olmaz” “Türkiye’de hiçbir ...

İHA

Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir mahallesinde düzenlenen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Rant uğruna tabiatla kavga ediliyor ama tabiatla kavga olmaz" dedi.

Mehmet Özhaseki:”Rant uğruna tabiatla kavga ediliyor ama tabiatla kavga olmaz” “Türkiye’de hiçbir belediyenin yapamayacağı projeler yaptık”

Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir mahallesinde düzenlenen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ”Rant uğruna tabiatla kavga ediliyor ama tabiatla kavga olmaz” dedi.
25 sene önce belediye başkanlığına geldiğinde şehrin alt yapısı olmadığını, borçları olduğunu ve rant için gecekondu parsellerinin tehlikeli alanlardan satıldığını söyleyen Özhaseki, tabiat kurallarına uyulmaması durumunda daha çok insanın canının acıyabileceğini belirtti. Geçmişte boş vererek ve plansız bir şekilde parsellerin satılması ve gecekondu yapılması sonucunda evlerin doğal afetlerden çok fazla etkilendiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Bugün burada temelini atacağımız inşaatın, kazasız belasız bitmesin, kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesini ve içinde de kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşamasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ben bu bölgeleri çok iyi biliyorum ve çocukluğumuz buralarda geçti. Bu içinde bulunduğumuz mekanlar ve sağlı sollu baktığımızda gördüğümüz binaların hepsinin yerinde bağlar vardı. 60’lı yılların sonuna doğru başlayan 200 metrekarelik insanlara gecekondu yapımı için parseller satılmaya başlandığında herkes başını sokacak bir yer yapma telaşına düştü. Nihayetinde o günlerde bu işe sıcak bakarak bir planlama dahilinde götürmeden, yapsınlar boşver diyerek göz yumdukları bir ortamda, buralar da dahil olmak üzere Kayseri’nin neredeyse yarısı gecekondu olarak oluştu. İnsanların bir suçu var mı? yok. Niye? Çok özür diliyorum ama bir hayvan bile başını sokacak bir barınak arar. İnsanlar da ailesiyle yaşayacağı bir alan arar. Siz bunu belediye olarak düzgün planlamazsanız herkes bulduğu yere evini yapar ve başını sokar. Bu yüzden senelerce ideolojik takıntılı bir belediyecilik anlayışı neticesinde Kayseri’nin yüzde 50’den fazlası gecekondu olarak oluştu. Evler rastgele yapıldı ama alt yapısı yapıldı mı? hayır, hizmetler verildi mi? hayır. 1994 yılında başkan oldum ve aşağıdan gelen dereden su bastı evleri onlarca ev suyun altında kaldı. Ekibimle ve itfaiye ile birlikte evlere girerek hep beraber temizledik. Çünkü alt yapısı yok. Çok şükür bir fırsatımız oldu, gecekondu önleme bölgesi yaptık ve 250 metrekarelik parseller çıkardık, herkesin projesini verdik ve 25 lira peşin 5 lira taksitle insanlara parsel dağıttık” dedi. Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunun 3 gün sonra unutulduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bizim verdiğimiz projeleri herkes yaptı ama biz oranın suyunu getirdik, kanalizasyonunu yaptık, okullarını yaptık, camisini ve sosyal tesislerini yaptık. İnsanlar da geldiler bir plan dahilinde o evlerde oturdular. Gecekonduya son veren proje oydu ve Dünya Bankası bile izlemeye geldi raporlarında dediler ki Kayseri gecekonduyu bile doğru bir mantıkla yürütüyor ve yok ediyor. Çok şükür emeklerimiz geçti ama geldiğimiz nokta sevindirici. Burada bu evlerin yapılmasında 2 sebep çok haklı ve meşrudur. İlki insanların refahları artıyor, geliri artıyor ve topraktan evlerde kimse yaşamak istemiyor. Çünkü o evlerde yağmur yağsa eve damlayarak akar. Kim nasıl yaşasın o şekilde? Kolay değil ve herkesin artık kendine ait güzel evlerde oturması lazım. İkincisi bundan da önemli. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu memleketin yer altı çok hareketli. Fay kırıkları var ve bu Kayseri’de de var. o kırıkların üzerine ev yapmamak lazım. Deprem olacağını bilerek hareket etmek lazım. Dün İstanbul’da deprem olduğunda herkes ayağa kalkıyor, herkes depremi konuşuyor aradan 3 gün geçince adeta balık hafızalı gibi hepimiz unutuyoruz ve işimize devam ediyoruz. Sonra da gözü doymaz bir şekilde rant uğruna fay kırıklıklarına, deprem olabilecek en tehlikeli yerlere ev yapmaya da devam ediyoruz. İnsanlar da burada oturuyorlar ve deprem geldiğinde de yerle yeksan oluyor.”
Tabiat kurallarının bize göre hareket etmeyeceğini ve ne olursa olsun doğanın düzeninin devam edeceğini söyleyen Özhaseki, “Hepimizin bilmesi gereken kural şu, Allah bu dünyayı bize vermiş ama yanında tabiat kanunlarını da koymuş. Tabiat kanunları biz yaşıyoruz diye vazgeçmez. Toprak bitki vermeye devam eder, yerin altında gaz sıkışması olur ve hareketlilik devam eder. Orada depremler olur ama bize düşen bütün bunları bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek. Tabiatla kavga olmaz, kafa tutarak olmaz. Bize düşen tek şey, Allah’ın koyduğu bu kuralları anlamak ve ona uygun hareket etmek. Ama ne yazık ki son 100 yıldır şehir yaşamımız böyle gelişmiyor. Osmanlı ve daha öncesinde Selçuklu Döneminde bile, deprem faylarının geçtiği yerlere bir kişi bile ev ve iş yeri yapmazken, biz 40’lı yıllardan beri göz göre göre ev yapıyoruz. Sonra deprem yakalıyor ve her taraf yıkılıyor. İnsanlarımız ölüyor, içimiz acıyor sonra hesap soracak birilerini aramaya başlıyoruz. Sonra da af edersiniz sapık sapık fetvalar vermeye başlıyoruz kader falan diye. Bu kader falan değil Allah’ın izni olmadan hiç bir şey olmaz ama bizlere de akıl vermiş. Tabiat kuralları Kur’an da da geçiyor ve ona uygun hareket etmediğimiz sürece daha çok içimiz yanar” dedi. Özhaseki, başladıkları günden bu güne kadar çok güzel işler yapıldığını, 25 yıl içerisinde Kayseri’ye 4 bin yol açıldığını ayrıca Türkiye’deki diğer belediyelerin altına imza atamayacakları projelere Kayseri olarak imza atıldığını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Burada bir taraftan da kentsel dönüşüm başladı. Bu bir zorunluluktur, mecburiyettir. Sizlerden Allah razı olsun. Başkanınız karar vermiş plan yapmış ama asıl takdir edecekler sizlersiniz. Sizler de kısa sürede evet demişsiniz ve burada inşaatlar başlıyor. Mülk sahipleri bir çok yerde olduğu gibi burada ben hakkımdan fazlasını isterim, belediye evimize düşmüş 2 mislini isterim dese her şey kilitlenir kalır orada. Birçok yerde böyle tıkandı zaten. İstanbul Fikirtepe böyle tıkandı ve oradaki sıkıntı senelerdir sürüyor. Bir taraftan cesaretle bu işin altına giren başkanlarımıza teşekkür etmek gerekiyor bu zor günde inşaata girdikleri için. Bir taraftan da sizlerden Allah razı olsun ki imza atıp onay veriyorsunuz ve onun üzerine bu iş devam ediyor. Bunun temelinde de bu güven var. Şükürler olsun 25 yıldır Kayseri’de belediyecilik yapıyoruz ve değişik karolarla çalıştık. Şimdiki arkadaşlar da aynı duygu ve heyecanla bu belediyeciliğe devam ediyorlar. Başladığımız günlerdeki şartlar çok zor ve kötüydü ve ilke geldiğimizde belediyenin parası yoktu, her ye hacizliydi, maaş veremiyorduk ve şehrin alt yapısı yoktu. Böyle bir ortamda Bismillah diyerek işe başladık, gayret ettik ve şehrin alt yapısını olduğu gibi bitirdik. Üst yapıda da binlerce iş yapıldı ve sadece 34 bin tane yol açtık bu şehirde. Alt ve üst geçitler, sosyal tesisler ve çok şükür kentsel dönüşüm de rayında gidiyor. Bu arada Türkiye’de hiçbir belediyenin cesaret edip de altına imza atamadığı projeye de imza atıyoruz. Siz hiç serbest bölge kuran bir belediye gördünüz mü? Allah’a şükür bizler belediyeler olarak kurduk ve şimdi orada fabrikalar çalışıyor. Siz hiç baraj yaptıran ve elektrik üreten bir belediye gördünüz mü? Yamula’yı hep birlikte yaptık. Turizmi ayağa kaldıracak Erciyes gibi bir projeyi herhangi bir belediyenin imza attığını duydunuz mu? Yok ama bizim Kayseri için elzemdir. Bütün bunları baştan sona beraberce takip ederek başardık. Çünkü biz iyi niyetli olarak yola çıktık, gayret ettik, Allah bize yardım etti ve başardık. Rabbim o kadar sıkıntının içinde bizi darda koymadı ve sonucunda da bugün bu güzel işler ortaya çıktı. Şehircilik olarak Türkiye’de ilk 5’giren belediyeler sayılsın denilse, Kayseri’den mutlaka bahsedilir. Arkadaşlarımızın fedakarlığı neticesinde buralara gelmiştir Kayseri. Sizler bizi hep desteklediniz ve seçimlerde yüksek oranda oy verdiniz. Oyların açıldığı gece, biz ellerimizi semaya kaldırdık ve dua ettik. Sonra da kendi kendimize söz verdik, gece gündüz çalışarak bu insanların bize güvenini boşa çıkarmayacağız diye. Çok şükür 25 senedir de gece gündüz demeden koşmaya devam ediyoruz. Allah birliğimizi dirliğimizi bozdurmasın. Bu güzellik sizlere hizmet olarak yansıyor ve İnşallah bunları devam ettiririz.”

KAYSERİ

29 Eylül 2019 Pazar

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