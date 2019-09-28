GETAT Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu Düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ArGe Birimi Koordinatörlüğünce organize edilen GETAT Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Kursta; Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü başkan ve başkan yardımcıları, başhekimler ve çok sayıda ilden GETAT alanında uzman katılımcılar hazır bulundu.

Programın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Benli; "Yapılan çalışmalarda görüyoruz ki, gerçekten çok etkin olabilecek noktalarda doğru zamanda ve doğru yerde geleneksel uygulamayı yaparsak çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Ben bu çalışmalara başladığım yıllarda etik kurulu kararı almayı bırakın yaptığımız çalışmalardan bahsetmeye bile çekiniyorduk. Özellikle 2014’teki yönetmeliğin netleşmesi üzerine bu işlerde akademik çalışmalar hızlandı. Akademik çalışmaların çok daha ileri düzeyde olmasını düşünüyorum. Çünkü bu araştırmaların asıl yapılması gereken merkezler üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleridir. Yani akademik bir bakış sergilememiz gerekiyor. Yapılan uygulamayı teknik anlamda zemine oturtmamız gerekiyor. Bu da biz hekimlerin başlıca görevidir. Hekimler olarak biz bu işe kör kalırsak diğer tarafta bu farklı boyutlarda yine uygulanmaya devam eder. Bu uygulamanın kontrol altına alınması ve akademik anlamda ileriye gitmesi şarttır” dedi.

Daha sonra söz alan Daire Başkanı Kalaycı ise; " Bugün geldiğimiz noktada dünyada ilklerden birini başardık. Şu anda dünyada GETAT alanında çok ciddi bir savaş var. Özellikle Çinliler bu konuyu ellerinin altına almak istiyor. Çünkü dünyada başta olmak istiyorlar. Şu anda GETAT Klinik Araştırma Yönetmeliğinde de dünyada ilkiz. İnşallah burada alınan eğitimler sonucunda ve sonrasında üniversitelerde kurulan etik kurulu merkezleri ile birlikte Türkiye’den ilk yayınlar çıkmasını istiyoruz. Bizim yayınlamış olduğumuz yönetmelik çerçeveli bir yönetmeliktir. Mevcut kullanmış olduğumuz eğitim standartları belirli bir çizgiyi gösteren eğitimlerin ilk basamaklarıdır. Bundan sonraki kısımlar tamamen üniversitelerin elindedir. Üniversiteler ya bu işi geliştirir yada geri gitmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

Kalaycı'nın konuşmasının ardından İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hanefi Özbek, GETAT Klinik Araştırma Etik Yaklaşımı konu başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. Akşam saatlerine kadar devam eden sunumlar günün değerlendirilmesi, son test ve geri bildirim alınmasıyla son buldu.

KAYSERİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

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