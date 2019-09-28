Başakpınar’da Büyük Gün

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Talas Belediyesi tarafından başlatılan Belediye Mahallemizde Projesi, 29 Eylül Pazar günü Başakpınar’da devam edecek.

Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan program, Başakpınar Meydanı’nda saat 13.00’de başlayacak.

Programa katılacak olan basın mensupları için Talas Belediyesi önünden saat 12.15’de araç kaldırılacak.

KAYSERİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:33

YATSI 19:49

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