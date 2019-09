Meyve ve sebze fiyatları düşecek

Sonbahar’ın gelmesiyle beraber, Akdeniz’den gelen c vitamini deposu meyvelere ilginin arttığını söyleyen Manav Osman Karaduman, "Meyve ve sebze fiyatları ilerleyen günlerde düşecektir” dedi.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, kış meyveleri olan mandalina, nar ve elma tezgahlaraki yerlerini almaya başladı. Mandalinaya dalından geldiği ve c vitamini bol olduğu için talebin çok olduğunu söyleyen Osman Karaduman, okulların açılmasıyla beraber diğer mevsim meyvelerinin de çocuklar tarafından bolca tüketildiğini belirtti.

Vatandaşların meyveleri çok alıp çürütmektense az alıp tükettikten sonra yeniden almalarını söyleyen Osman Karaduman, “Meyve ve sebzedeki fiyatlar Sonbahar mevsimi itibariyle yerli ürünlerin bitmesi, Akdeniz bölgesinden ürünlerin gelmesiyle birlikte yükseldi. Şu an satışta olan ve en çok satılan meyve mandalina. Sağlığa c vitamini dolayısıyla çok iyi gelen bir meyve fiyatı da 3 buçuk lira. Genel olarak fiyatlar şimdilik yüksek ama ilerleyen günlerde düşecektir. Müşteriler de memnun dalından geldiği ve fabrika işlemleri görmediği için ve tadı da güzel bu sene. Satışlar da mevsim düşünüldüğü zaman normal. Beklediğimiz kadar iyi değil ama talep var. Okullar açıldı çocukların vitamine ihtiyacı olduğu için elma, mandalina, nar ve üzüme talep arttı. Vatandaşlarımıza önerimiz de taze ürünleri ve kaliteli ürünleri alması. Çok alıp da çürütüp atacağına az alıp tükettikten sonra yeniden almalarını öneriyoruz” dedi.

