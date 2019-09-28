Kayserispor Konya’ya ulaştı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacağı Konyaspor maçı için Konya’ya ulaştı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 6.haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için bugün saat 10.00’da karayolu ile Kayseri’den ayrılarak Konya’ya gitti.

Yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından SarıKırmızılı kafile Konya’ya ulaştı. Konya’da SarıKırmızılı kafile çiçeklerle karşılandı. Konakladığı otelde yerleşen SarıKırmızılılar ardından son antrenmanı yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.

KAYSERİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:33

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.