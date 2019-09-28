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Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "MEL-MEK kurslarımıza kayıtsız kalmayın"

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere iki dönem sanat ve meslek edindirme kursları açarak yüzlerce kişiyi meslek öğreterek Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Sertifikası verdiklerini hatırlattı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "MEL-MEK kurslarımıza kayıtsız kalmayın"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere iki dönem sanat ve meslek edindirme kursları açarak yüzlerce kişiyi meslek öğreterek Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Sertifikası verdiklerini hatırlattı.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 20192020 yılı sonbahar dönemi meslek ve sanat öğrenme kayıtlarının başladığını ve kurslara kayıtsız kalınmaması gerektiğini söyledi. Ev tekstili, makine nakış, diksiyon gibi bölümleri tamamlayan kursiyerlerin yatak, yorgan ve nevresim üretimi yapan firmalarda kalifiyeli elaman olarak iş bulduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, MELMEK kurslarının aynı zamanda sosyal bir çevre ve statü merkezi olduğunu kaydetti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
"'Melikgazi Sanat ve Meslek kurslarının 20 ayrı Sosyal Tesis ve Kurs Merkezinde 112 branşta ve 26 farklı alanda kurs kayıtları başladı. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız sonrası verilen sertifikalarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Yoğun ilgi gösterildiğinden kontenjanlar sınırlıdır. MELMEK kurslarına katılan kursiyerler sadece hobi için değil aynı zamanda meslek sahibi olmak amacı ile kurslara katılmaktadırlar. Bu kurslar ile aynı zamanda yöresel ve bölgesel kültür ve sanatla ilgili mesleklerde öğretilmektedir. Kısacası eğlenirken öğrenin, öğrenirken gelişin."

KAYSERİ

29 Eylül 2019 Pazar

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