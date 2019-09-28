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Kültür merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi'nin tanıtımı yapıldı Kültür Bakanlığı Müzeler ...

İHA

2013 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Kayseri Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yoğun bir katılımla tanıtımı yapıldı.

Kültür merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi'nin tanıtımı yapıldı Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman: "Kayseri Kalesi müze kente yakışan bir yaklaşımla kültür ve sanatın merkezi haline getirilmiştir" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Önemli ve anlamlı bir eserin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’mizde hayata geçirilmiş olması ve şehrimizde bir gerdanlık gibi hizmete sunulmuş olması hepimizi sevindirmektedir"

2013 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Kayseri Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yoğun bir katılımla tanıtımı yapıldı.

Düzenlenen törenin açılışın konuşan Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, Kayseri Kalesi'nin kente yakışan bir yaklaşımla kültür ve sanat merkezi haline getirildiğini söyleyerek, "Başta Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığımızın da katkılarıyla tarihi kalede restorasyon öncelikli olmak üzere orijinaline uygun şekilde çok önemli ve titiz bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Tarihi Kayseri Kalesi’nin kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için uzun süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlanmış, sona gelinmiştir. Bu kapsamda arkeoloji müzesi, kale içerisindeki yeni ve modern alanına taşınmıştır. Kale içerisindeki komplekste bodrum ve asma katlarda yapılan arkeoloji müzesinin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, açık oturma alanları, kafeler, seyir terasları yapılmıştır. Büyükşehir belediyesinin katkılarıyla tarihi Kayseri Kalesi müze kente yakışan bir yaklaşımla kültür ve sanatın merkezi haline getirilmiştir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, önemli ve anlamlı bir eserin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'de hayata geçirilmiş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek "Seçimlerden önce bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi: Kayseri Kalemiz ne zaman açılacak? Bizler de cevap veriyor; ‘İnşallah Eylül ayına’ diyorduk. Seçimler bitti gece, gündüz demedik takip ettik, 2013 yılında başlatılmış olan böyle anlamlı ve önemli bir çalışmayı sizlerin huzuruna getirdik. İnşallah şehrimize damgasını vuran bu eseri paylaşıyoruz. 2008 yılında açılmış olan yarışma projesi sonrasında sonuçlanıp 2013 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. İçerisindeki bir bakıma kültür sanat merkezi olan ama ağırlıklı olarak arkeoloji müzesi olarak nitelendirilen Gültepe’deki müzenin buraya taşınmasını sağlayacak olan önemli bir çalışmaydı. Ayrıca içerisine yüklenen fonksiyonlarla da yaklaşık kimi rivayete 1800 kimi rivayete göre 1900 yıllık ulaştırılan boyutta böyle önemli ve anlamlı bir eserin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’mizde hayata geçirilmiş olması ve fonksiyonlarının yüklenip adeta şehrimizde bir gerdanlık gibi hizmete sunulmuş olması hepimizi keyiflendirmekte ve sevindirmektedir" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında restorasyonun projelendirilmesinden hayata geçirilmesine kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, Kayseri Kalesi'nin şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yıldız; "Kayseri’de yaşayan bir kişi olarak çocukluğumuzdaki doğurduğu heyecanı unutmak mümkün değil. Kalenin içerisinde gezerken aslında yalnızca taş bina değil bütün içerisine sindiği kültür birikimleriyle beraber. İnsanlar bu tür tarihi varlıkları gördükçe yeni binaların sustuğunu anlıyorsunuz. Bütün tarihi ve kültürel varlıkların o şehrin insanında oluşturduğu yapıyı çok iyi anlamak lazım. Yalnızca sanayi, ticari, sportif faaliyetleriyle değil aynı zamanda Kayseri öncelikle tarihi ve kültürel varlıklarıyla beraber bulunmaktadır. Bu her birimizin üzerinde oluşturduğu çok ciddi tesir var. O tesirle beraber her birimiz farklı sektörlerde hizmet ediyoruz. O yüzden şu ana kadar bu tarihi varlığın bu hale gelmesine emek koyan bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe ise kalenin tarihi hakkında bilgiler vererek, “Gençler, mutlaka öğrenmelisiniz. Burası şehrin kalbidir. Kale şehrin kalbidir. Her dönemde böyle olmuştur. Askeriyenin önemli olduğu dönemde burası garnizondur, şehrin kalbidir. Daha sonra iktisadi bakımdan o dönemde de burası şehrin kalbidir. Bu kadar önemli bir yer neticede hayat, şartlar değişiyor. Kalemiz Mehmet Özhaseki başkan zamanında burayı kültür merkezi yapmaya karar verdi. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kültürü, sanatı, sporu buna benzer aktiviteleri ekleyemezsek şehir kocaman bir huzurevi olur"
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin ticaret ve sanayi kenti olduğunu ancak Büyükşehir olmak için kültür, sanat, spor gibi aktivitelerin de şehirde bulunması gerektiğinin önemine değindiği konuşmasında, "Erciyes gibi şuanda Türkiye’nin en önemli kayak merkezini Kayseri’ye kazandırdık. Hafta sonları 80100 bin kişi gidip kayak yapıyor. Bunların en az yüzde 6070’i Kayseri dışından geliyor. Gelenler otellerde kalıyor. Bütün otellerimiz kış boyunca yüzde 100 dolu, restoranlarımız dolu, kendimize has lezzetlerimiz satılıyor. Tamam insanlar 34 saat kaydı, otele gittiler dinlendiler. Devamında ne lazım? Şehre geldiklerinde kültür yolu projesini hakkıyla gezip buranın kadim bir şehir olduğunu anlamaları lazım. Böyle olursa biz turizmden istifade ederiz. Böyle olursa şehirde canlılık olur. Elbette bu şehir ticaret, sanayi şehri. Hamt olsun bunlarda iyi gidiyor. Bunların yanı sıra eğer biz kültürü, sanatı, sporu buna benzer aktiviteleri ekleyemezsek şehir kocaman bir huzurevi olur. Bunun içindir ki çırpınıyoruz, gayret ediyoruz, yeni projelerin peşinde koşuyoruz. Allah utandırmasın, mahcup etmesin. Bir kul; iyi niyetle yola çıkarsa, gayret ederse, elinden ne geliyorsa yapar, uğraşırsa Allah onun tutan eli, gören gözü, yürüyen ayağı olur. 25 senedir bu iyi niyet devam ediyor, Allah da bereketini ihsan ediyor, nazarını Kayseri’den kesmiyor" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Kayserimiz için tarihi bir günü yaşıyoruz. Çünkü meydanlar bir şehrin en önemli yerleridir. Kayseri Cumhuriyet Meydanımızda da tarihi çok uzun sürelere giden kalemizin restorasyonunu tamamladık ve ilimizin turizmine, kültürel hayatına kazandırdık. Bunun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel şeye sahip olmak çok önemli. Ama önemli olan bu kültürel varlıkları ekonomiye kazandırmak. Şehrimizin, ülkemizin gelişmesi için bunları iyi bir şekilde tanıtmak. Müzelerimizi yapıyoruz, ziyaretçilerimiz geliyor. Bu ziyaretçi sayısını artırmak için Kasım ayı içerisinde İstanbul’da ‘Kayseri Günleri’ diye bir program düşünüyoruz. Çünkü turizmin hem ilimize hem ülkemize çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Rakamlara bakıyoruz 2017 yılından 2018 yılına geçtiğimiz zaman ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısında çok önemli artış var. 2019’un ilk 8 ayına bakıyoruz geçen yılın ilk 8 ayına göre ciddi bir artış var. Bunu daha ileri noktalara taşımak için bu tür etkinliklere ağırlık vermemiz lazım."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, tarihi Kayseri Kalesi'ni gezerek yeni halini inceledi. Ayrıca vatandaşlar, açılışta dağıtılan sucuk ekmekten alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

KAYSERİ

29 Eylül 2019 Pazar

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